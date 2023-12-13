Глеб Хотянович - победитель республиканского турнира´Кубка Надежд´ (2011, 2012 гг.р.) по настольному теннису.

10 декабря в Могилеве определились победители республиканского турнира по настольному теннису ´Кубок Надежд´ на призы Президентского спортивного клуба среди юношей и девушек 2011, 2012 года рождения и моложе.
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