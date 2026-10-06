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Алексей Анпилогов: У России появилось универсальное оружие от БПЛА и боеприпасы, которые сломают тыл ВСУ

Алексей Анпилогов: У России появилось универсальное оружие от БПЛА и боеприпасы, которые сломают тыл ВСУ

Российская сторона делает все, чтобы каждая "Герань" стоила дешево, но была достаточно эффективной для применения по любым целям.

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