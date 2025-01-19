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BMW, Mercedes, Audi и другие терпят крах — что могло пойти не так? Спойлер: опять виноваты «китайцы» и электромобили

BMW, Mercedes, Audi и другие терпят крах — что могло пойти не так? Спойлер: опять виноваты «китайцы» и электромобили

Официальные данные по объему продаж показали, что в 2024 году ведущие немецкие автопроизводители столкнулись с резким падением продаж — как дома, так и в Китае: покупатели премиальных автомобилей в прошлом году, указывают аналитики, воздерживались от покупок на фоне неопределенностей в экономической ситуации, а более низкие, чем ожидалось, продажи электрокаров подорвали статистику немецким компаниям.

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