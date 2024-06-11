Эксперты CSIS призвали НАТО готовиться к затяжной войне с Россией

На последнем саммите НАТО в Мадриде была проанализирована новая стратегическая концепция, в которой Москва вновь была названа “основной угрозой безопасности”, согласно отчету Центра CSIS, опубликованному на официальном сайте организации.
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