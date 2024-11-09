Латте по 800 рублей продают в московской Кофемании. От таких цен в шоке даже жители Патриков. Скромный завтрак в заведении обойдётся гостю минимум в 2 тысячи рублей.
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Латте по 800 рублей продают в московской Кофемании. От таких цен в шоке даже жители Патриков. Скромный завтрак в заведении обойдётся гостю минимум в 2 тысячи рублей.
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