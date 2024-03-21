Российские пловцы выступят под своим флагом на турнире в Боснии и Герцеговине. Соревнования проводятся не под эгидой World Aquastic, так что и ограничений никаких нет.
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Российские пловцы выступят под своим флагом на турнире в Боснии и Герцеговине. Соревнования проводятся не под эгидой World Aquastic, так что и ограничений никаких нет.
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