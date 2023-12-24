В посёлке Ерцево началось строительство социального дома

Дом на улице Гагарина ﻿будет трёхэтажным и одноподъездным — на 19 квартир, общая площадь которых превысит 985 квадратных метровСтроят его в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилфонда на 2019–2025 годы», уточняют в пресс-службе администрации Коношского района.