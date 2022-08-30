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Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов сообщил, что народ ненавидит Зеленского

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов сообщил, что народ ненавидит Зеленского

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов выступил с утверждением о том, что население области обращается к правительству с просьбами о скорейшем старте референдума о вхождении в состав Российской Федерации.

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