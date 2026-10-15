Минпросвещения РФ разъяснило ситуацию с предметом «Дроноведение»: отдельного обязательного курса в федеральных образовательных программах не предусмотрено.
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