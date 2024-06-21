Фестиваль транспорта «Ретрорейс» состоится на Воробьевых горах

В этом году на Воробьевых горах состоится ежегодный городской фестиваль «Ретрорейс». Посетители смогут увидеть разнообразные виды городского, специализированного и личного транспорта 1980-х и 1990-х годов.
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