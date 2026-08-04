Фракция «Единая России» предлагает пересмотреть критерии блокировки банковских счетов граждан

Критерии блокировки банковских счетов граждан необходимо пересмотреть. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский («Единая Россия»), слова которого приводятся во фракционном Телеграм-канале.