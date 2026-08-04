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ДумаТВ

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Фракция «Единая России» предлагает пересмотреть критерии блокировки банковских счетов граждан

Фракция «Единая России» предлагает пересмотреть критерии блокировки банковских счетов граждан

Критерии блокировки банковских счетов граждан необходимо пересмотреть. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский («Единая Россия»), слова которого приводятся во фракционном Телеграм-канале.

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