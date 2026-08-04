Фракция «Единая России» предлагает пересмотреть критерии блокировки банковских счетов граждан

Критерии блокировки банковских счетов граждан необходимо пересмотреть. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский («Единая Россия»), слова которого приводятся во фракционном Телеграм-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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