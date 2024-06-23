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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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RPG Avowed по масштабам будет схожа c The Outer Worlds Во время последнего интервью с игр...

RPG Avowed по масштабам будет схожа c The Outer Worlds Во время последнего интервью с игр...

RPG Avowed по масштабам будет схожа c The Outer WorldsВо время последнего интервью с игровым издательством Game Informer геймдиректор Кэрри Патель из студии Obsidian Entertainment рассказал игрокам, ждущих Avowed, о масштабе грядущей ролевой игры.

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