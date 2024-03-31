Гастроэнтеролог Федосьина: при болезнях сердца язык становится синеватым

Осмотр языка и слизистой оболочки полости рта – важная часть похода к врачу. У здорового человека слизистая оболочка языка имеет бледно-розовый цвет, без налета, с ровной складкой посередине и хорошо выраженными сосочками.
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