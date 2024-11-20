Что можно сказать по поводу наших новых "ядерных Основ"?

Игорь Кузнецов

Если киевская хунта объявит войну России, то странам НАТО нельзя будет легально поставлять оружие и боеприпасы в воюющую страну. А так - она "жертва агрессии", только нельзя было вторгаться в приграничную Курскую область РФ, это уже не оборона от агрессора. На глобальном уровне Международный договор о торговле оружием (МДТО) задает общие международные стандарты регулирования торговли обычными вооружениями, боеприпасами, запасными частями и компонентами к ним. Всем государствам запрещено передавать оружие стороне в вооруженном конфликте, будь то государство и негосударственная вооруженная группа, в случае явного риска, что такая передача будет способствовать совершению нарушений МГП. --- И здесь уже идут в ход заявления на уровне МИД, что у нас Лавров делает очень хорошо.