Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 500 подписчиков

Что можно сказать по поводу наших новых "ядерных Основ"?

Что можно сказать по поводу наших новых "ядерных Основ"?

Мы ждали, и оно опубликовалось. Что можно сказать по поводу наших новых "ядерных Основ"? Сформулируем в трех словах: преемственность, союзники, порог.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Кузнецов
Если киевская хунта объявит войну России, то странам НАТО нельзя будет легально поставлять оружие и боеприпасы в воюющую страну. А так - она &quot;жертва агрессии&quot;, только нельзя было вторгаться в приграничную Курскую область РФ, это уже не оборона от агрессора. На глобальном уровне Международный договор о торговле оружием (МДТО) задает общие международные стандарты регулирования торговли обычными вооружениями, боеприпасами, запасными частями и компонентами к ним. Всем государствам запрещено передавать оружие стороне в вооруженном конфликте, будь то государство и негосударственная вооруженная группа, в случае явного риска, что такая передача будет способствовать совершению нарушений МГП. --- И здесь уже идут в ход заявления на уровне МИД, что у нас Лавров делает очень хорошо.
Ответить
7 час.
Анатолий Рябенко
Игорь Кузнецов. А зачем ты задал мне вопрос: &quot;почему Украина не объявляет войну России?&quot; Сам на него и ответил. Вторжение Украины в Курскую область это тактическая военная операция, из-за того что командование России проявили полное военное ротозейство не понимая элементарного что любой враг  умный и коварный. Это не драка пацанов рубашки рвать пупы царапать.
Ответить
7 час.
Игорь Кузнецов
&quot;Тактическая военная операция&quot;, если Вы знаете как её планируют при отражении агрессии, не может пересекать границы, которые даже не были определены и зафиксированы после распада СССР.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх