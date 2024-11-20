Мы ждали, и оно опубликовалось. Что можно сказать по поводу наших новых "ядерных Основ"? Сформулируем в трех словах: преемственность, союзники, порог.
Что можно сказать по поводу наших новых "ядерных Основ"?
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Если киевская хунта объявит войну России, то странам НАТО нельзя будет легально поставлять оружие и боеприпасы в воюющую страну. А так - она "жертва агрессии", только нельзя было вторгаться в приграничную Курскую область РФ, это уже не оборона от агрессора. На глобальном уровне Международный договор о торговле оружием (МДТО) задает общие международные стандарты регулирования торговли обычными вооружениями, боеприпасами, запасными частями и компонентами к ним. Всем государствам запрещено передавать оружие стороне в вооруженном конфликте, будь то государство и негосударственная вооруженная группа, в случае явного риска, что такая передача будет способствовать совершению нарушений МГП. --- И здесь уже идут в ход заявления на уровне МИД, что у нас Лавров делает очень хорошо.
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7 час.
Анатолий Рябенко
Игорь Кузнецов. А зачем ты задал мне вопрос: "почему Украина не объявляет войну России?" Сам на него и ответил. Вторжение Украины в Курскую область это тактическая военная операция, из-за того что командование России проявили полное военное ротозейство не понимая элементарного что любой враг умный и коварный. Это не драка пацанов рубашки рвать пупы царапать.
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7 час.
Игорь Кузнецов
"Тактическая военная операция", если Вы знаете как её планируют при отражении агрессии, не может пересекать границы, которые даже не были определены и зафиксированы после распада СССР.
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3 час.
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