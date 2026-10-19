ДОНЕЦК, 19 октября. /ТАСС/. Полиция составила в отношении блогера Ивана Золо (Иван Золочевский) административный протокол по факту публичной демонстрации символики экстремистской организации, сообщили в пресс-службе МВД РФ по региону.
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