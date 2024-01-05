Директора санатория "Беларусь" не пустили в Литву и лишили вида на жительство

АФ

Александр Фейлинг

Замечательно! Санкции запада заставили руководство нашей страны работать в экономике и не только, лишили многих наших патриотов за рубежом недвижимости и счетов, жаль, что не всех. А вот теперь ещё и запрещают въезд в страну, вот ещё бы это распространили на всех желающих выехать за рубеж. Наши руководители не могут это проводить в отношении семей наших чиновников, а вот Запад вполне может лишить их возможности въезда, ещё бы недвижимость у них забрали и счета обнулили. Живите патриоты там где работаете. На двух стульях сидеть хлопотно. И отдыхать у нас есть где, а если что-то не устраивает - стройте, обустраивайте и будет вам счастье.