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Директора санатория "Беларусь" не пустили в Литву и лишили вида на жительство

Директора санатория "Беларусь" не пустили в Литву и лишили вида на жительство

Власти Литвы расценили пребывание главы принадлежащего Белоруссии санатория на территории республики как угрозу нацбезопасности.

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Комментарии
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АФ
Александр Фейлинг
Замечательно! Санкции запада заставили руководство нашей страны работать в экономике и не только, лишили многих наших патриотов за рубежом недвижимости и счетов, жаль, что не всех. А вот теперь ещё и запрещают въезд в страну, вот ещё бы это распространили на всех желающих выехать за рубеж. Наши руководители не могут это проводить в отношении семей наших чиновников, а вот Запад вполне может лишить их возможности въезда, ещё бы недвижимость у них забрали и счета обнулили. Живите патриоты там где работаете. На двух стульях сидеть хлопотно. И отдыхать у нас есть где, а если что-то не устраивает - стройте, обустраивайте и будет вам счастье.
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