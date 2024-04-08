Globaltrans уточнила, ждать ли выплаты дивидендов

Выплата дивидендов находится в фокусе Globaltrans, говорится в сообщении компании. При этом отмечается, что выплата дивидендов остается приостановленной из-за технических сложностей, над решением которых работает компания.
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