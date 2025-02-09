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Царьград

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В Москве 17-летний футболист скончался после пересадки костного мозга

В Москве 17-летний футболист скончался после пересадки костного мозга

У 17-летнего юноши остановилось сердце после операции.В Москве 17-летний спортсмен умер после пересадки костного мозга.

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