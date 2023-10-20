Минкультуры и туризма Подмосковья проведет обучение сотрудников Домов культуры

Министерство культуры и туризма Московской области проведет обучение для повышения эффективности работы сотрудников культурно-досуговых учреждений и администраций муниципалитетов, передает пресс-служба ведомства.
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