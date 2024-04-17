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«Лейкерс» вышли в плей-офф и сыграют в первом раунде с «Денвером»

Победа над «Новым Орлеаном» (110:106) в первом матче турнира плей-ин сделала «озерников» участником первого раунда, где им будет противостоять действующий чемпион «Денвер».

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