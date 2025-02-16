Каких только правил не применяют начинающие строители, возводя дома или бани на своих участках. Но зачастую такие «потуги» сделать всё идеально приводят к противоположному результату.
Глупая ошибка строителей – зачем строили «египетский треугольник»
Комментарии
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Grandad
Вы пытаетесь меня просветить? Спасибо.
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7 час.
SI
Sergey Ivanov
Понадобилось сделать ремонт в квартире. Сходил в хоз магазин и купил безделушку- лазерный дальномер. Измеряет точно! Хоть в квартире место под мебель размечай, хоть участок на даче. А ведь он еще тригонометрию знает! Можно, например, измерить высоту дерева не влезая на него. Дурни были египтяне, что не пользовались! Кроме веревки и колышков и не знали ничего!
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7 час.
Grandad
Подозреваю что тогда в хоз. магазине их не продавали, как сейчас.
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1 час.
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