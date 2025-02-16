Глупая ошибка строителей – зачем строили «египетский треугольник»

SI

Sergey Ivanov

Понадобилось сделать ремонт в квартире. Сходил в хоз магазин и купил безделушку- лазерный дальномер. Измеряет точно! Хоть в квартире место под мебель размечай, хоть участок на даче. А ведь он еще тригонометрию знает! Можно, например, измерить высоту дерева не влезая на него. Дурни были египтяне, что не пользовались! Кроме веревки и колышков и не знали ничего!