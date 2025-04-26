СК установил причастного к осквернению могилы военкора Федорчака

В Крыму установили личность мужчины, причастного к повреждению воинских захоронений погибших в ходе проведения специальной военной операции, включая могилу корреспондента издания «Известия» Александра Федорчака.
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