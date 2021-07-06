Цена измены: почему княгиня Шарлен уже полгода не ж...

1 июля князь Монако Альбер и его жена Шарлен должны были отметить 10-ю годовщину свадьбы. Казалось бы, круглая дата — подходящий повод, чтобы устроить романтический ужин или отправиться в путешествие, однако супруги провели этот день порознь.