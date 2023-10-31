Между НИИТО и НИИТО: как один из крупнейших медцентров страны превратили в один из скандальных

Очередной этап противостояния наступил между двумя НИИТО в Новосибирске. Конкурсный управляющий АНО «Клиника НИИТО» Мария Емельянова намерена привлечь ФГБУ ННИИТО к субсидиарной ответственности и добиться уголовного дела о преднамеренном банкротстве.
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