Стало известно, когда кометы перестанут ходить до острова Кижи

Туристов перестанут возить на остров в середине октября Завершение навигации на скоростной туристической водной линии «Петрозаводск – Кижи» запланировано на 14 октября, сообщается в паблике «Петрозаводск транспортный – все расписания».
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