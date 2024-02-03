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Китайские ученые рассказали, как вживили мозговой чип NEO первому человеку раньше Neuralink  

Китайские ученые рассказали, как вживили мозговой чип NEO первому человеку раньше Neuralink  

Имплантат NEO позволил пациенту с квадриплегией выполнять движения руками с помощью носимого протеза / © Handout / Tsinghua University По данным издания South China Morning Post, имплантат NEO позволил пациенту с квадриплегией (полный паралич всех четырех конечностей) выполнять движения руками с помощью носимого протеза.

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