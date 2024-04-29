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В Петербурге ищут мужчину, стрелявшего из пистолета во время дорожного конфликта

В Петербурге ищут мужчину, стрелявшего из пистолета во время дорожного конфликта

Автомобилиста разыскивают из-за стрельбы в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает 78.ru. Накануне вечером в полицию обратился мужчина, который рассказал о дорожном конфликте, произошедшем на Литовском проспекте.

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