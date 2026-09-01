Мошенники похитили 268 тысяч рублей у пенсионерки из Ивановской области под видом доставки бандероли

Пенсионерка из Тейково перевела мошенникам почти 270 тысяч рублей, поверив в угрозу оформления доверенности на распоряжение её вкладами и недвижимостью.
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