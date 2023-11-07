Хохлов ломает без военкуров

Стрелков это тот кто раньше других взял в руки флаг? Стрелков кто первый указал что оленеводы не строят оборону? А ты кто чтобы его с Каспаровым сравнивать?

Александр Васильчиков

Только глупым совсем можешь втереть что Стрелков это Каспаров. Его личная персональная заслуга что Новороссия не схлопнулась как Одесса. У нас дают героя России очень часто, но его участия как бы и не было. Он опасен для либералы потому что он патриот настоящий.И все его высказывания были для сохранения жизней солдат.А ты сделал из белого чёрное.Ты гнида сука!