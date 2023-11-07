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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Хохлов ломает без военкуров

Хохлов ломает без военкуров

Очень заметно, что после удаления из публичного пространства Стрелкова и резкого поумнения на этом фоне наших военкуров, у хохлов наблюдается реальная ломка.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Стрелков это тот кто раньше других взял в руки флаг? Стрелков кто первый указал что оленеводы не строят оборону? А ты кто чтобы его с Каспаровым сравнивать?
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17 час.
Александр Васильчиков
Только глупым совсем можешь втереть что Стрелков это Каспаров. Его личная персональная заслуга что Новороссия не схлопнулась как Одесса. У нас дают героя России очень часто, но его участия как бы и не было. Он опасен для либералы потому что он патриот настоящий.И все его высказывания были для сохранения жизней солдат.А ты сделал из белого чёрное.Ты гнида сука!
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3 час.
АВ
Александр Васильчиков
И ты не Александр Васильчиков... Потому что полковник Васильчиков мой двоюродный брат.
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3 час.

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