Очень заметно, что после удаления из публичного пространства Стрелкова и резкого поумнения на этом фоне наших военкуров, у хохлов наблюдается реальная ломка.
Хохлов ломает без военкуров
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ОТ
Олег Тимофеев
Стрелков это тот кто раньше других взял в руки флаг? Стрелков кто первый указал что оленеводы не строят оборону? А ты кто чтобы его с Каспаровым сравнивать?
Ответить
17 час.
Александр Васильчиков
Только глупым совсем можешь втереть что Стрелков это Каспаров. Его личная персональная заслуга что Новороссия не схлопнулась как Одесса. У нас дают героя России очень часто, но его участия как бы и не было. Он опасен для либералы потому что он патриот настоящий.И все его высказывания были для сохранения жизней солдат.А ты сделал из белого чёрное.Ты гнида сука!
Ответить
3 час.
АВ
Александр Васильчиков
И ты не Александр Васильчиков... Потому что полковник Васильчиков мой двоюродный брат.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии