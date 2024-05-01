Неожиданное открытие — рак возникает даже без мутации клеток

Ученые обнаружили, что рак возникает не только из-за мутации клеток. Согласно результатам исследования, рост опухоли может провоцировать даже временный сбой активности генов, который может произойти по разным причинам.
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