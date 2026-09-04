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Аргументы недели

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Берлин, Лондон и Париж готовят дальнобойный арсенал

Берлин, Лондон и Париж готовят дальнобойный арсенал

Развертывание первых систем должно начаться в 2027 году и завершиться к середине 2030-х годов. В российской дипломатической миссии в Германии отметили, что соответствующая работа ведётся по линии военно-технического сотрудничества с европейскими союзниками, в первую очередь с Парижем и Лондоном.

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