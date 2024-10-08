Какие общие критерии требований к госчиновникам в Молдове 

Советники премьер-министра назначаются главой правительства, исходя из личного доверия к ним, а в целом к госчиновникам в Молдове предъявляются общие требовании, согласно Кодексу поведения государственного служащего.
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