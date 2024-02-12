ФСБ провела обыски в Росавиации из-за вывоза за рубеж почти 60 самолётов и вертолётов

Некоторые из них были использованы для оказания военной помощи Украине. Федеральная служба безопасности возбудила сразу два уголовных дела в отношении нескольких сотрудников Росавиации: о халатности и превышении должностных полномочий.
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