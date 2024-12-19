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На Алтае маралы не торопятся спускаться с гор, а кабаны все перекопали ради шишек

На Алтае маралы не торопятся спускаться с гор, а кабаны все перекопали ради шишек

В Алтайском заповеднике впервые начали использовать специальное приложение для учета животных В Алтайском биосферном заповеднике начался зимний учет животных, впервые это делается с помощью специального приложения для смартфонов, которое упрощает процесс сбора данных, обработки и составления отчета, сообщает пресс-центр природной территории.

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