На Алтае маралы не торопятся спускаться с гор, а кабаны все перекопали ради шишек

В Алтайском заповеднике впервые начали использовать специальное приложение для учета животных В Алтайском биосферном заповеднике начался зимний учет животных, впервые это делается с помощью специального приложения для смартфонов, которое упрощает процесс сбора данных, обработки и составления отчета, сообщает пресс-центр природной территории.