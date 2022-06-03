Губернатор Ивановской области провел переговоры с властями и бизнесом Узбекистана

Губернатор Станислав Воскресенский провел переговоры с представителями власти и бизнеса Узбекистана. Он возглавляет делегацию Ивановской области, в которую вошли не только чиновники, но и руководители ведущих текстильных предприятий региона.
Губернатор Станислав Воскресенский провел переговоры с представителями власти и бизнеса Узбекистана. Он возглавляет делегацию Ивановской области, в которую вошли не только чиновники, но и руководители ведущих текстильных предприятий региона.
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