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Губернатор Ивановской области провел переговоры с властями и бизнесом Узбекистана

Губернатор Ивановской области провел переговоры с властями и бизнесом Узбекистана

Губернатор Станислав Воскресенский провел переговоры с представителями власти и бизнеса Узбекистана. Он возглавляет делегацию Ивановской области, в которую вошли не только чиновники, но и руководители ведущих текстильных предприятий региона.

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