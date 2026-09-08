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Экспорт Китая вырос на 25% в августе благодаря высокотехнологичным товарам

Экспорт Китая вырос на 25% в августе благодаря высокотехнологичным товарам

Как сообщает Reuters, в августе 2026 года экспорт Китая увеличился на 25% в годовом исчислении после роста на 23,9% в июле.

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