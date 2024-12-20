Си Цзиньпин проинспектировал Зону углубленного сотрудничества Гуандун-Аомэнь на острове Хэнцинь

Аомэнь, 20 декабря /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг высоко оценил роль Зоны углубленного сотрудничества Гуандун-Аомэнь на острове Хэнцинь в содействии диверсификации экономики Специального административного района /САР/ Аомэнь и призвал к дальнейшим усилиям по совершенствованию взаимосвязанности и продвижению рыночной интеграции в регионе Большого залива Гуандун-Сянган-Аомэнь.