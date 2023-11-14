Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Северный фланг: стоит ли опасаться увеличившейся активности НАТО в Прибалтике

Северный фланг: стоит ли опасаться увеличившейся активности НАТО в Прибалтике

Бесперспективное положение фашистской Украины, всё больше и больше напоминающее начало предсмертных судорог, выдвигает на первый план для Запада (а точнее, для Вашингтона) вопрос «что дальше?» Вариантов, как водится, несколько, из которых приоритетным и даже желанным являются переговоры на основании статус-кво, пресловутый «мир в обмен на территорию».

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