Северный фланг: стоит ли опасаться увеличившейся активности НАТО в Прибалтике

Бесперспективное положение фашистской Украины, всё больше и больше напоминающее начало предсмертных судорог, выдвигает на первый план для Запада (а точнее, для Вашингтона) вопрос «что дальше?» Вариантов, как водится, несколько, из которых приоритетным и даже желанным являются переговоры на основании статус-кво, пресловутый «мир в обмен на территорию».