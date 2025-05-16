Русская весна
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Русская весна

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Свежие комментарии

  • Vladimir Lioubimcev
    Наши ничего не говорят. Только и сказали, что будет обмен пленными  1000 на 1000- это хорошо. И что будет еще встреча...Переговоры России...
  • Vladimir Lioubimcev
    Бей ТЦКашников, спасай украинцев!!В Днепропетровске...
  • Vladimir Lioubimcev
    ДА!! Возвращайте наших ребят из плена!! Их мамочки и жены не спят... и жизнь у них как в аду.... ЖДЕМ РЕБЯТ!! ПОБЫСТР...В ближайшее время...

Алаудинов назвал причину гибели большинства пленных боевиков ВСУ

Алаудинов назвал причину гибели большинства пленных боевиков ВСУ

Большая часть сдавшихся в плен украинских военнослужащих погибли от атак сослуживцев, когда российские бойцы пытались эвакуировать их с линии фронта, заявил РИА Новости командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

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Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Эти подлые нежити все должны быть уничтожены
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