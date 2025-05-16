Алаудинов назвал причину гибели большинства пленных боевиков ВСУ

Большая часть сдавшихся в плен украинских военнослужащих погибли от атак сослуживцев, когда российские бойцы пытались эвакуировать их с линии фронта, заявил РИА Новости командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
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