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Ламброс Пападопулос отозвал свою кандидатуру для избрания в совет директоров Global Ports

Независимый неисполнительный директор Global Ports Investments Ламброс Пападопулос сообщил об отзыве своей кандидатуры на переизбрание в совет директоров на общем собрании акционеров компании 10 июня 2022 года в связи с личными обстоятельствами.

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