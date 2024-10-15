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Царьград

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Если Запад захочет - измотает Россию на раз. Врагов жёстко предостерёг депутат: "У нас не останется выбора"

Если Запад захочет - измотает Россию на раз. Врагов жёстко предостерёг депутат: "У нас не останется выбора"

Если коллективный Запад захочет - измотает Россию на раз. Просто за счёт численного превосходства. Врагов, однако, жёстко предостерёг депутат Госдумы Андрей Луговой: "У нас не останется выбора".

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