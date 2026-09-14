Сделка по прекращению ударов по энергетике между Украиной и Россией пока не готова, — FT. "Заявление Трампа было преждевременно, так как документ находится в стадии разработки, а окончательных договоренностей ещё нет", — пишет издание https://t.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АЛ Новая мода на шар...
- ВСУ впервые атако...
- Великобритания от...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым