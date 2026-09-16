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Царьград

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Атака на России 16 сентября: что известно к этому часу, хроника событий и последствия

Атака на России 16 сентября: что известно к этому часу, хроника событий и последствия

В ночь на 16 сентября 2026 года регионы России вновь подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины, что стало продолжением налета предыдущих суток.

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