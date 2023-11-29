Небензя упрекнул США в оценке палестинцев как людей второго сорта

Запад не заинтересован в помощи жителям Палестины, поскольку для него они — люди второго сорта. Такое мнение высказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации по ситуации на Ближнем Востоке.
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