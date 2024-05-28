Оформление дачного участка в стиле прованс – очарование французской глубинки на вашей даче

Если вы являетесь любителем такого стиля, как прованс, который еще называют французским кантри, и обустроили внутри садовый домик в прованском стиле, то, естественно, что и дачный участок должен быть оформлен в таком же духе.
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