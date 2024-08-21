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«Утраченные» паи: кто нарушает права акционеров бывшего АСПП «Софиевское» на Ставрополье?

«Утраченные» паи: кто нарушает права акционеров бывшего АСПП «Софиевское» на Ставрополье?

 Реорганизация в 2000 году племовцесовхоза «Софиевский» в селе Золотаревка Ипатовского района Ставрополья в кооператив признала пайщиками лишь 455 человек из 1611 акционеров, которые заявляют, что являлись ими с 1992 года.

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