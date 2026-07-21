6N: Inflation Squeeze Targets the Next Stop Pocket New Zealand Dollar Futures CME_DL:6N1! satelysfx New Zealand's inflation surprise has reinforced expectations for further RBNZ tightening and driven the kiwi to a one-month high, while crowded short positioning leaves room for further upside if the initial reaction holds.
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