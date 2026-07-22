Киевские СМИ умалчивают о тяжелейшей ситуации, в которой оказались украинские порты. Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный в розыск за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».