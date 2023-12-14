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Предвыборный штаб Путина разместят в Гостином дворе

Предвыборный штаб Путина разместят в Гостином дворе

В 2018-м штаб Путина также находился в Гостином дворе.фото: Новосильцев Артур/Агентство «Москва»--> Предвыборный штаб кандидата в президенты Владимира Путина планируется разместить в Гостином дворе, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением вопроса.

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