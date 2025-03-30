Политика как он...
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Политика как она есть

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Онищенко раскрыл правду о новом вирусе в России, вызывающем кашель с кровью

Онищенко раскрыл правду о новом вирусе в России, вызывающем кашель с кровью

Необходимо внимательно проанализировать информацию о предполагаемом новом вирусе, который якобы распространяется на территории России и вызывает кашель с кровью, и ожидать результатов хотя бы одного научного исследования.

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