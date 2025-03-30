Онищенко раскрыл правду о новом вирусе в России, вызывающем кашель с кровью

Необходимо внимательно проанализировать информацию о предполагаемом новом вирусе, который якобы распространяется на территории России и вызывает кашель с кровью, и ожидать результатов хотя бы одного научного исследования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии